Авторы Genshin Impact и Honkai Star Rail создают свою Animal Crossing
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В Сети обратили внимание, что Hoyoverse, известная по Genshin Impact и Star Rail, похоже, разрабатывает собственный клон популярной франшизы Animal Crossing.
По словам пользователя под ником SipSipStefen, у игры есть рабочее название — HYG. Каких-то других деталей нет, но на скриншоте ниже можно увидеть персонажа, какие-то домики, доску объявлений и внутренние помещения зданий.
Фото: SipSipStefen
Animal Crossing — известная франшиза, созданная Nintendo. Её суть — выживать на данной локации, острове или городе, заниматься различными видами деятельности, такими как рыбалка, ловля жуков, добыча окаменелостей, приготовление продовольствия и многое другое.
Сама Hoyoverse никак не прокомментировала гуляющий по Сети скриншот.
Сама игра, кстати, уже вышла
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