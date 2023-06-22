Режиссёр «Логана» не в восторге от возвращения Росомахи в «Дэдпуле 3»
Поделиться
Режиссёр «Логана» Джеймс Мэнголд прокомментировал возвращение Росомахи в фильме «Дэдпул 3». Постановщик не в восторге от этой новости, но он прекрасно понимает, что рано или поздно герой бы так или иначе вернулся в кино, потому что речь идёт о популярном супергерое.
Могу сказать, что есть часть меня, которая не желала его возвращения. Но всегда должен был быть ещё один Росомаха. Это может быть детёныш Росомахи или мультяшный Росомаха. Пока у них есть возможность рассказывать истории об этом персонаже, они будут делать это до последнего.
Несмотря на возвращение героя Хью Джекмана в «Дэдпуле 3», Мэнголд всё же считает, что его «Логан» — идеальное завершение саги.
Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года. Картина станет первым фильмом шестой фазы киновселенной Marvel.
Но есть и разочарования
Комментарии
- 22 июня 2023
-
15:54
-
15:35
-
15:14
-
14:55
-
14:24
-
13:52
-
13:25
-
12:59
-
12:57
-
12:33
-
12:18
-
12:06
-
11:46
-
11:30
-
11:10
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:04
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:34
- 21 июня 2023
-
21:48
-
21:20
-
20:57
-
20:09
-
20:00
-
19:42
-
19:13
-
18:46
-
18:13
Партнерский контент