Режиссёр «Логана» не в восторге от возвращения Росомахи в «Дэдпуле 3»

Режиссёр «Логана» Джеймс Мэнголд прокомментировал возвращение Росомахи в фильме «Дэдпул 3». Постановщик не в восторге от этой новости, но он прекрасно понимает, что рано или поздно герой бы так или иначе вернулся в кино, потому что речь идёт о популярном супергерое.

Могу сказать, что есть часть меня, которая не желала его возвращения. Но всегда должен был быть ещё один Росомаха. Это может быть детёныш Росомахи или мультяшный Росомаха. Пока у них есть возможность рассказывать истории об этом персонаже, они будут делать это до последнего.

Несмотря на возвращение героя Хью Джекмана в «Дэдпуле 3», Мэнголд всё же считает, что его «Логан» — идеальное завершение саги.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 3 мая 2024 года. Картина станет первым фильмом шестой фазы киновселенной Marvel.