В App Store стал доступен «Россграм» — российский аналог «Инстаграма»*

В App Store официально запустилось приложение «Россграм» — российский аналог «Инстаграма»*. Об этом сообщил «Известиям» основатель соцсети Кирилл Филимонов. Теперь программой свободно можно пользоваться на iPhone.
Приложение «Россграма»
Фото: App Store
«Россграм» с февраля проходил модерацию в магазине приложений Apple, и в конце мая американская площадка одобрила российскую социальную сеть. В итоге через AppStore с конца прошлого месяца в «Россграме» зарегистрировались около 10 тысяч человек.
Российский аналог «Инстаграма»* анонсировали в марте 2022 года, разработка приложения началась в сентябре. В мае 2023-го соцсеть заработала в полном режиме и уже насчитывает более 40 тысяч активных пользователей, отмечают его создатели.
Тем временем в магазине Google Play на Android средняя оценка программы составляет 1.6 балла из 5 на основе 707 отзывов. Пользователи жалуются на тормоза, орфографические ошибки и общую сырость приложения.
Фото: Google Play
* — «Инстаграм»* и «Фейсбук»* запрещены в России. Деятельность компании Meta считается в России экстремистской.
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