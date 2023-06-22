Топ-27 лучших мультфильмов Pixar — от «Истории игрушек» до «Тачек» и «Суперсемейки»

Недавно Pixar выпустила мультфильм «Элементарно». В честь этого события издание IndieWire презентовало топ-27 мультфильмов студии — от худших и до самых важных и стоящих внимания. Естественно, в топе есть классика вроде «Истории игрушек», «Тачек» и оскароносного «ВАЛЛ·И», а также свежие «Душа» и «Базз Лайтер».

Топ-27 лучших мультфильмов Pixar

«В поисках Немо» (2003) «Рататуй» (2007) «Суперсемейка» (2004) «Я краснею» (2022) «ВАЛЛ·И» (2008) «Головоломка» (2015) «История игрушек 2» (1999) «История игрушек: Большой побег» (2010) «Вверх» (2009) «История игрушек» (1995) «Корпорация монстров» (2001) «Душа» (2020) «Храбрая сердцем» (2012) «Тайна Коко» (2017) «История игрушек 4» (2019) «Приключения Флика» (1998) «Тачки 3» (2017) «Суперсемейка 2» (2018) «Лука» (2021) «Тачки» (2006) «Университет монстров» (2013) «Элементарно» (2023) «В поисках Дори» (2016) «Вперёд» (2019) «Хороший динозавр» (2015) «Тачки 2» (2011) «Базз Лайтер» (2022)