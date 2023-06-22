Автор «Секретного вторжения» не читал комиксы Marvel, на которых основан сериал

Руководство Marvel лично попросило шоураннера сериала «Секретное вторжение» Али Селима не читать оригинальных комиксов сюжетной арки. По словам автора нового сериала, у этих визуальных новелл и сериала нет ничего общего. А основой шоу стали отношения между Ником Фьюри и Талосом в фильме «Капитан Марвел».

Marvel хотела историю, в которой рассказывалось бы, откуда берутся террористы и психопаты. Компания не хотела делать рассказ о плохих и хороших парнях. Шоу позволяет взглянуть на Ника Фьюри с другой стороны и даже заглянуть в его внутренний мир.

«Секретное вторжение» — шпионское шоу Marvel, рассказывающее о вторжении инопланетян на Землю. Пользователи обратили внимание на заставку проекта, состоящую из странных и немного нелепых артов. Некоторые заподозрили, что авторы в своей работе использовали нейросети, — и это действительно оказалось именно так.