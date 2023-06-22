Автор «Секретного вторжения» не читал комиксы Marvel, на которых основан сериал
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Руководство Marvel лично попросило шоураннера сериала «Секретное вторжение» Али Селима не читать оригинальных комиксов сюжетной арки. По словам автора нового сериала, у этих визуальных новелл и сериала нет ничего общего. А основой шоу стали отношения между Ником Фьюри и Талосом в фильме «Капитан Марвел».
Marvel хотела историю, в которой рассказывалось бы, откуда берутся террористы и психопаты. Компания не хотела делать рассказ о плохих и хороших парнях. Шоу позволяет взглянуть на Ника Фьюри с другой стороны и даже заглянуть в его внутренний мир.
«Секретное вторжение» — шпионское шоу Marvel, рассказывающее о вторжении инопланетян на Землю. Пользователи обратили внимание на заставку проекта, состоящую из странных и немного нелепых артов. Некоторые заподозрили, что авторы в своей работе использовали нейросети, — и это действительно оказалось именно так.
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