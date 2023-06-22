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Том Круз устроил вертолётную экскурсию для бабушки актрисы Хейли Этвелл

Том Круз устроил вертолётную экскурсию для бабушки актрисы Хейли Этвелл
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Звезда киновселенной Marvel Хейли Этвелл снялась в «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Она давно дружит с Томом Крузом. Недавно она рассказала, как Том устроил её бабушке вертолётную экскурсию по Лондону в канун Рождества.

Хейли была уверена, что её бабушка побоится лететь с Крузом. По её словам, Том был настолько обаятелен и располагал к себе, что «полностью обезоружил её страх». В итоге знаменитый актёр прокатил бабушку Хейли по Лондону.

Сам Круз напомнил, что бабушка Хейли никогда до этого не летала на вертолётах. Поэтому он устроил ей экскурсию по Лондону именно во время красивого заката.

Это было красиво…. Я сказал: «Не волнуйся, Хейли. Мы не будем торопиться. Это будет прекрасная семейная прогулка.

Хейли отметила, что её бабушка тогда прекрасно провела время. По слухам, Хейли и Том встречаются, но оба артиста никогда об этом не объявляли.

Недавно стало известно, почему один из самых опасных и безумных трюков в фильме «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Том Круз и Кристофер Маккуорри сняли в самом начале производства. Боевик выходит в мировой прокат 12 июля.

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