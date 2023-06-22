Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Какие смартфоны Xiaomi не получат обновление MIUI 15

Стало известно, какие смартфоны Xiaomi не получат новую прошивку MIUI 15
Аудио-версия:
Комментарии

Прошивку MIUI 15 для смартфонов Xiaomi презентуют уже в ноябре этого года. Крупное сообщество XIAOMIUI на основе глубокого анализа заявило, что около 20 устройств не получит этот апдейт, примерно столько же моделей получат обновление с вероятностью 50%.

Смартфоны, которые не обновятся до MIUI 15

  • Mi 10 Lite 5G
  • Mi 10 Youth
  • Mi 10T Lite
  • Mi 10i 5G
  • Redmi K30
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30 Racing
  • Redmi K30i
  • Redmi Note 9
  • Redmi Note 9 5G
  • Redmi Note 9T
  • Redmi 10X
  • Redmi 10X 5G
  • Redmi 9
  • Redmi 9C
  • Redmi 9A
  • Redmi 9 Prime
  • Redmi 9i
  • Redmi 9 Power
  • Redmi 9T
  • POCO M2
  • POCO M2 Pro
  • POCO M3
  • POCO X2

Смартфоны, которые обновятся до MIUI 15 с вероятностью 50%

  • Mi 10
  • Mi 10 Pro
  • Mi 10 Ultra
  • Mi 10S
  • Mi 10T
  • Mi 10T Pro
  • Redmi K30S
  • Redmi K30 Pro
  • POCO F2 Pro
  • POCO X3
  • POCO X3 NFC
  • Redmi Note 10
  • Redmi Note 10 Lite
  • Redmi A1
  • Redmi A1+
  • POCO C40
  • POCO C50
  • Redmi 10 Power
  • Redmi 10C
  • Redmi 10A
  • Redmi 10 (индийская версия)
  • Redmi Note 9 Pro
  • Redmi Note 9 Max
  • Redmi Note 9S

Это не официальный список, но пользователи уже могут оценить «потенциал» своего смартфона. Официальный список Xiaomi должна презентовать ближе к релизу MIUI 15.

Неделю назад в России стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra. Он новую прошивку MIUI 15 должен точно получить.

Материалы по теме
В России стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023