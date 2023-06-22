Стало известно, какие смартфоны Xiaomi не получат новую прошивку MIUI 15

Прошивку MIUI 15 для смартфонов Xiaomi презентуют уже в ноябре этого года. Крупное сообщество XIAOMIUI на основе глубокого анализа заявило, что около 20 устройств не получит этот апдейт, примерно столько же моделей получат обновление с вероятностью 50%.

Смартфоны, которые не обновятся до MIUI 15

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Youth

Mi 10T Lite

Mi 10i 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO X2

Смартфоны, которые обновятся до MIUI 15 с вероятностью 50%

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10S

Mi 10T

Mi 10T Pro

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

POCO F2 Pro

POCO X3

POCO X3 NFC

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Lite

Redmi A1

Redmi A1+

POCO C40

POCO C50

Redmi 10 Power

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 (индийская версия)

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Max

Redmi Note 9S

Это не официальный список, но пользователи уже могут оценить «потенциал» своего смартфона. Официальный список Xiaomi должна презентовать ближе к релизу MIUI 15.

Неделю назад в России стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra. Он новую прошивку MIUI 15 должен точно получить.