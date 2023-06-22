Стало известно, какие смартфоны Xiaomi не получат новую прошивку MIUI 15
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Прошивку MIUI 15 для смартфонов Xiaomi презентуют уже в ноябре этого года. Крупное сообщество XIAOMIUI на основе глубокого анализа заявило, что около 20 устройств не получит этот апдейт, примерно столько же моделей получат обновление с вероятностью 50%.
Смартфоны, которые не обновятся до MIUI 15
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10 Youth
- Mi 10T Lite
- Mi 10i 5G
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Racing
- Redmi K30i
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T
- Redmi 10X
- Redmi 10X 5G
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9i
- Redmi 9 Power
- Redmi 9T
- POCO M2
- POCO M2 Pro
- POCO M3
- POCO X2
Смартфоны, которые обновятся до MIUI 15 с вероятностью 50%
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10S
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Redmi K30S
- Redmi K30 Pro
- POCO F2 Pro
- POCO X3
- POCO X3 NFC
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Lite
- Redmi A1
- Redmi A1+
- POCO C40
- POCO C50
- Redmi 10 Power
- Redmi 10C
- Redmi 10A
- Redmi 10 (индийская версия)
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Max
- Redmi Note 9S
Это не официальный список, но пользователи уже могут оценить «потенциал» своего смартфона. Официальный список Xiaomi должна презентовать ближе к релизу MIUI 15.
Неделю назад в России стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra. Он новую прошивку MIUI 15 должен точно получить.
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