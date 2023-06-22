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Стивен Чоу снимет женскую версию «Убойного футбола»

Стивен Чоу снимет женскую версию «Убойного футбола»
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Знаменитый гонконгский актёр и режиссёр Стивен Чоу сегодня отмечает своё 61-летие. В честь праздника он анонсировал новый проект — «женскую» версию своего кинохита «Убойный футбол». Картина получила название «Женский убойный футбол».

Фото: Соцсети Стивена Чоу

Чоу уже написал сценарий проекта. При этом подробности сюжета он не раскрыл. Сейчас он с коллегами набирают в кунг-фу боевик актёрский состав. Роли героинь должны исполнить актрисы из разных стран. «Женский убойный футбол» — это не гонконгский, а международный проект.

Стивен пока не подтвердил, будет ли новый фильм как-то связан с событиями ленты «Убойный футбол».

Дата выхода нового фильма Стивена Чоу пока неизвестна. Он выпустил оригинальный «Убойный футбол» в 2001 году. Фильм получил в основном положительные отзывы от критиков и зрителей. Чоу исполнил в ленте главную роль.

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