Стивен Чоу снимет женскую версию «Убойного футбола»

Знаменитый гонконгский актёр и режиссёр Стивен Чоу сегодня отмечает своё 61-летие. В честь праздника он анонсировал новый проект — «женскую» версию своего кинохита «Убойный футбол». Картина получила название «Женский убойный футбол».
Фото: Соцсети Стивена Чоу
Чоу уже написал сценарий проекта. При этом подробности сюжета он не раскрыл. Сейчас он с коллегами набирают в кунг-фу боевик актёрский состав. Роли героинь должны исполнить актрисы из разных стран. «Женский убойный футбол» — это не гонконгский, а международный проект.
Стивен пока не подтвердил, будет ли новый фильм как-то связан с событиями ленты «Убойный футбол».
Дата выхода нового фильма Стивена Чоу пока неизвестна. Он выпустил оригинальный «Убойный футбол» в 2001 году. Фильм получил в основном положительные отзывы от критиков и зрителей. Чоу исполнил в ленте главную роль.
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