Боевик «Операция по спасению 2» начали показывать в кинотеатрах России

Боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» совсем недавно вышел на Netflix. Выяснилось, что новый экшен с Крисом Хемсвортом в главной роли уже показывают в кинотеатрах России. Ленту точно можно посмотреть в ряде российских популярных киносетей. Картину точно крутят в Санкт-Петербурге, Москве, Мурманске, Архангельске, Великом Новгороде и в Туле. Скорее всего, её прокатывают и в других российских городах.

Фото: Сеть кинотеатров «Мираж»

В России нелегально в кинотеатрах показывают и другие голливудские новинки. Но, вероятно, нового «Тайлера Рейка» начали прокатывать потому, что показ новых фильмов в стране скоро будет происходить с заметной задержкой. Причина — предоставлявшая ключи на локализованные голливудские фильмы в России компания из-за высокого уровня пиратства временно приостановила свою деятельность.