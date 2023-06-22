Фильму «Миссия: невыполнима 7» предрекают старт в $ 90 млн в США — это новый рекорд серии

Аналитики поделились первыми прогнозами стартовых сборов фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Согласно подсчётам, картина соберёт $ 90 млн в первые выходные только в США — это абсолютный рекорд для серии.
Предыдущий лучший результат принадлежал прошлой части — «Миссии невыполнима: Последствия». В 2018 году лента собрала $ 61,2 млн в расширенный американский уикенд, и, кажется, скоро серия перешагнёт эту цифру.
Что касается общих сборов, то аналитики предрекают «Смертельной расплате» кассу под $ 1 млрд. Эксперты сделали такой прогноз потому, что предыдущая часть серии собрала $ 791 млн, а последний фильм с Томом Крузом — «Топ Ган: Мэверик» — заработал в прокате $ 1,5 млрд.
Премьера седьмой части «Миссия невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» — ожидается, что она станет заключительной для Тома Круза в роли Итана Ханта.
- 22 июня 2023
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