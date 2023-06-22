Стала известна точная дата выхода стратегии «В тылу врага 2»

Fulqrum Publishing выпустила новый геймплейный трейлер стратегии Men of War 2 — продолжения культовой игры «В тылу врага». Издатель также озвучил точную дату релиза проекта — он выйдет на ПК 20 сентября этого года.

Обратный отсчёт начинается, командиры! Men of War 2 выходит 20 сентября 2023 года! Командуйте своими войсками, перемещайтесь по полю боя и приготовьтесь снова окунуться в поля сражений Второй мировой войны как никогда раньше. Следите за обновлениями!

Новый трейлер продолжения «В тылу врага»

Видео доступно на YouTube-канале Fulqrum Publishing. Права на видео принадлежат Fulqrum Publishing.

Разработчики обещают сделать упор на геймплей, сюжетную кампанию из малоизвестных историй, а также полностью переработать мультиплеер и ввести расширенную поддержку модификаций. Продолжение «В тылу врага» предложит две огромные сюжетные кампании. В них речь пойдёт об операциях «Багратион» и «Оверлорд». Авторы обещают 15 игровых режимов и более 20 карт для мультиплеера. Кампанию можно будет проходить в кооперативе аж до пяти человек.