Apple показала, как выглядят приложения в очках Vision Pro

Apple уже выпустила инструменты разработки приложений для операционной системы AR-очков Vision Pro. А издание 9to5Mac с помощью эмулятора ОС для Xcode показало, как выглядит реальный интерфейс с приложениями для нового гаджета за $ 3,5 тыс. (более 300 тыс. рублей).

Журналисты показали домашний экран операционки visionOS, голосовой ассистент Siri, центр управления, поиск, настройки, приложение «Карты», а также браузер Safari.

Интерфейс и приложения в AR-гарнитуре Apple Vision Pro

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Apple анонсировала Vision Pro 5 июня. Уже известно, что корпорация начала работу над более бюджетной версией устройства. Оно будет называться Vision One или просто Vision. По заверению Bloomberg, корпорации будет очень сложно продавать AR-очки за $ 3,5 тыс. Поэтому было принято решение сделать ещё и более дешёвый гаджет.