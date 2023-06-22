Новая игра про Индиану Джонса от авторов Wolfenstein не выйдет на PS5

Новая AAA-игра про Индиану Джонса от авторов успешного перезапуска Wolfenstein — эксклюзив Xbox. Она выйдет только на консолях компании Microsoft и ПК. Об этом на слушаниях по делу о сделке между Microsoft и Activision Blizzard рассказал глава издательского подразделения Bethesda Softworks Пит Хайнс.

Также известно, что новая игра про знаменитого археолога и искателя сокровищ выйдет в сервисе Game Pass прямо в день релиза. Изначально приключение собирались выпустить и на PlayStation 5, но после приобретения ZeniMax Media компанией Microsoft издатель пересмотрел и изменил контракт с Disney. Результат — игра выйдет на Xbox и ПК, обойдя стороной платформу Sony.

Bethesda и MachineGames анонсировали новую большую игру про Индиану Джонса в 2021 году. Тогда авторы презентовали лишь тизер проекта. До сих пор новых подробностей проекта не раскрывали. Дата релиза тоже до сих пор остаётся загадкой.

Тизер игры про Индиану Джонса

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Microsoft.