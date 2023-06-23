Джеймс Кэмерон поражён сходством пропажи людей в батискафе «Титан» с крушением «Титаника»

19 июня в Атлантическом океане с радаров исчезла подводная лодка «Титан», которая отправилась на экспедицию к месту крушения «Титаника». На борту находились пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга, которому принадлежит авиакомпания Action Aviation.

Судно потеряло связь с сушей через 105 минут после начала погружения. К месту крушения «Титаника» были отправлены спасательные службы из США и Канады, однако за трое суток им так и не удалось обнаружить членов экипажа. 22 июня компания OceanGate Expeditions, которая занималась отправкой туристических экспедиций к затонувшему судну, признала смерть всех пяти пассажиров.

Ситуацию прокомментировал Джеймс Кэмерон, режиссёр «Титаника» и большой фанат океанических глубин. Постановщик оказался крайне опечален ситуацией — его поразило, насколько катастрофа напоминает крушение знаменитого судна, произошедшее в 1912 году.

Меня поражает сходство с самой катастрофой «Титаника», когда капитана неоднократно предупреждали о льдине прямо по курсу корабля, и тем не менее он на полной скорости врезался в ледяную глыбу.

Сам Кэмерон не понаслышке знает о погружениях на большую глубину. В 2012 году режиссёр в одиночку погрузился в Бездну Челленджера — самую глубокую точку Марианской впадины величиной в 11 км.