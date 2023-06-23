Фанатские аккаунты на YouTube теперь должны определённо помечаться
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Издание The Verge рассказало, что у YouTube немного изменятся правила, касательно фанатских аккаунтов. Пользователям, ведущим такие аккаунты, нужно помечать прямо в названии, что этот канал принадлежит поклоннику какой-то личности или компании.
Ранее о фанатских аккаунтах говорилось, что каналы, предназначенные для того, чтобы выдавать себя за другие каналы или конкретных людей, запрещены на платформе. Но теперь в фан-аккаунтах должно быть чётко указано, что они никак не связаны с известным лицом или брендом. Иначе последует удаление.
Контент, предназначенный для того, чтобы выдавать себя за человека или канал, запрещён на YouTube. Начиная с сегодняшнего дня, чтобы ещё больше защитить создателей контента и помочь зрителям лучше идентифицировать контент с фан-каналов, мы требуем, чтобы фан-каналы явно выносили это в название.
Это правило вступит в силу с 21 августа этого года.
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