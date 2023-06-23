Неизвестный мужчина проник в дом актёра Пирса Броснана и испражнился во дворе его соседа
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Издание TMZ сообщило, что неизвестный мужчина забрался на территорию дома актёра Пирса Броснана, известного по роли Джеймса Бонда. Изначально он испражнился во дворе соседа, а потом зашёл прямо в дом Броснана.
Мужчина не стал ничего красть, он просто залез в прачечную актёра, помылся и попытался скрыться, когда услышал полицию. Злоумышленник направился в сторону пляжа, а потом полицейский вертолёт обнаружил мужчину, прячущегося в скалах вдоль побережья.
Преступника поймали и обвинили в краже со взломом, хотя никаких ценных вещей он не вынес. Отмечается, что в момент, когда мужчина находится в доме, там же находилась и жена Броснана. Был ли сам актёр в доме, неизвестно.
Сам Броснан ситуацию никак не комментировал.
Недавно нечто похожее было со звездой фильмов Marvel
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