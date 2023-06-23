Payday 3 делают в первую очередь для консолей, чтобы избежать старых проблем

Студия Starbreeze выпустила второй дневник разработки Payday 3, в котором рассказала про платформы. По словам разработчиков, основной акцент они делают на консолях, поскольку Payday 2 была в ужасном состоянии на них.

Более того, вторая часть на консолях и ПК поддерживалась по-разному. Какой-то контент доходил до консолей, а какой-то нет. С Payday 3 такого не будет — поддержка игра будет осуществляться равномерно на всех платформах. Ещё тайтл будет поддерживать кроссплатформенность.

Команда отметила, что Payday 3 решили не выпускать на PS4 и Xbox One, чтобы не ставить себе ограничения и работать только с новым железом. Это решение авторы считают удачным.

Payday 3 выйдет 21 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале PAYDAY. Права на видео принадлежат Starbreeze.