Авторы Horizon Forbidden West трогательно почтили память Лэнса Реддика в игре
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В конце марта весь мир потрясла новость о смерти актёра Лэнса Реддика, который получил известность благодаря ролям лейтенанта Седрика Дэниэлса в культовой «Прослушке» и консьержа отеля «Континенталь» в «Джоне Уике».
Помимо этого, Реддик известен ролью Сайленса в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. В Сети обратили внимание, что после свежего обновления в Forbidden West появился небольшой мемориал в честь Лэнса Реддика. Его можно найти на одном из ключевых островов игры.
Мемориал находится на большом острове к югу под вторым излиянием лавы. От костра на пляже нужно пролететь или проплыть на юг. Мемориал разместили на хребте над пляжем. Легче всего его обнаружить ночью.
Фото: Sony
Horizon Forbidden West доступна на PS4 и PS5.
Актёр играл важного персонажа для сюжета франшизы
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