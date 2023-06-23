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Авторы Horizon Forbidden West трогательно почтили память Лэнса Реддика в игре

Авторы Horizon Forbidden West трогательно почтили память Лэнса Реддика в игре
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В конце марта весь мир потрясла новость о смерти актёра Лэнса Реддика, который получил известность благодаря ролям лейтенанта Седрика Дэниэлса в культовой «Прослушке» и консьержа отеля «Континенталь» в «Джоне Уике».

Помимо этого, Реддик известен ролью Сайленса в Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West. В Сети обратили внимание, что после свежего обновления в Forbidden West появился небольшой мемориал в честь Лэнса Реддика. Его можно найти на одном из ключевых островов игры.

Мемориал находится на большом острове к югу под вторым излиянием лавы. От костра на пляже нужно пролететь или проплыть на юг. Мемориал разместили на хребте над пляжем. Легче всего его обнаружить ночью.

Фото: Sony

Horizon Forbidden West доступна на PS4 и PS5.

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