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Россияне стали тратить втрое меньше денег на мобильные игры

Россияне стали тратить втрое меньше денег на мобильные игры
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По информации газеты «Ведомости», российские пользователи в 2022 году потратили на мобильные игры в крупнейших магазинах приложений Google Play и App Store втрое меньше, чем годом ранее.

Выручка компаний-разработчиков от российского рынка упала с $ 736,1 млн в 2021 году до $ 240,8 млн в 2022 году. При этом число загрузок мобильных игр снизилось незначительно. Годом ранее оно составило 2,6 млрд, что всего на 4% меньше по сравнению с 2021-м.

В топ-5 игр по количеству скачиваний вошли Subway Surfers, Roblox, Geometry Dash, Going Balls и Durak Online. Эти тайтлы в целом всегда были популярны в России и в последний год тоже не потеряли известность.

В качестве причин падения трат на игры отмечают ограничение возможности проводить платежи, из-за чего пользователям приходится прибегать к покупкам на сторонних сайтах или через иностранные карты.

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