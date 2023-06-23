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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк назвала Marvel лучшей франшизой

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк назвала Marvel лучшей франшизой
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Актриса Эмилия Кларк, известная по сериалу «Игра престолов», в недавнем интервью высказала своё отношение к Marvel Studios и её проектам. Журналист узнал у актрисы, каково ей было работать над шоу Marvel и чем эта вселенная отличается от других.

Кларк назвала Marvel лучшей и самобытной франшизой, которая существует сама по себе и отлично с этим справляется.

Это просто лучшая франшиза. Это такая родословная сама по себе. Она живёт на своем собственном уровне, который отделён от всего остального. Это не просто франшиза о супергероях. Это Marvel. Присутствует лёгкость и спокойствие, которые, я думаю, приходят вместе с тем, что они лучшие, и, возможно, они понимают, что они лучшие.

Кларк дебютировала в киновселенной Marvel со стартом сериала «Секретное вторжение», рассказывающего о вторжении скруллов на Землю.

Шоу можно посмотреть на Disney+, пока что доступна одна серия.

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