В Китае стартовали продажи бюджетного складного смартфона Motorola Razr 40

22 июня в Китае начались официальные продажи складного смартфона Motorola Razr 40. Аппарат доступен по цене в 4000 юаней — около 47 тыс. рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ.

Главная особенность модели — гибкий внутренний экран POLED диагональю 6,9 дюйма при разрешении Full HD+ (2640х1080 пикселей) и с кадровой частотой 144 Гц. Внешний OLED-экран оснащён диагональю 1,5 дюйма разрешением 194х368 пикселей.

Смартфон работает на базе процессора SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с аккумулятором ёмкостью 4200 мА/ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт и беспроводной мощностью 5 Вт. Аппарат защищён от пыли и влаги по стандарту IP52.

В начале июня в Китае поступил в продажу Motorola Razr 40 Ultra — это старшая версия складного смартфона. Первую партию аппаратов ценой в 5699 юаней (около 66 тыс. рублей) раскупили всего за несколько часов.