Блогер создал самый большой работающий iPhone в мире

Американский YouTube-блогер Мэттью Бим выложил видео, в котором показал самый большой работающий iPhone в мире. Он действительно полноценно функционирует. Создатель назвал свой гаджет iPhone 14 Pro Max Plus Ultra.

Высота гаджета — 1,8 метра, а его вес составил 226 кг. В основу конструкции лёг деревянный корпус, на который поместили сенсорный 84-дюймовый экран, три камеры, динамики, микрофоны и даже NFC-модуль для оплаты. На самом iPhone также установили несколько приложений.

Работает iPhone 13 Pro Max Plus Ultra на Mac mini, который запускает Android-эмулятор. На нём запустили лаунчер, имитирующий iOS.

Сам Мэттью пользовался своим гаджетом весь день, но это было не очень удобно, поскольку таскать его пришлось с помощью тележки. Блогер даже посетил метро и попросил популярного техноблогера Маркеса Браунли оценить устройство. Оценка Браунли — 8/10.

Видео доступно на YouTube-канале Matthew Beem. Права на видео принадлежат Matthew Beem.