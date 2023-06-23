Шведский концерн Ericsson полностью уйдёт из России до конца 2023 года

Шведский телекоммуникационный концерн Ericsson в декабре 2022 года подписал соглашение о расторжении договора аренды большей части офиса в Москве с 31 марта 2023 года. До конца года компания также планирует сократить всех оставшихся сотрудников в России, тем самым окончательно покинув регион. На 31 декабря 2022 года в местном представительстве работали 48 человек.

Все подразделения компании в стране уже закрыты: в апреле 2022 года закрылись офисы в Уфе, Ульяновске и Казани, в середине августа — в Иваново, в Краснодаре, Владимире и Ростове-на-Дону. В конце августа были закрыты подразделения в Костроме и Туле.

Ericsson объявил об уходе из России 30 августа 2022 года. В компании подчеркнули, что всем сотрудникам в России оказывается финансовая и социальная поддержка. Согласно отчету компании за II квартал 2022 года, уход с российского рынка обошёлся ей в 1,2 млрд крон ($ 130 млн).