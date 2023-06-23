22 июня на Netflix вышел мультсериал «Остров черепа» про Кинг-Конга. Все восемь эпизодов уже доступны для просмотра с русскими субтитрами и оригинальной озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix

«Остров черепа» рассказывает о путешественниках, которые случайно попадают на таинственный остров. Вскоре они встречают на нём Кинг-Конга и множество других опасных существ. Это будет первый анимационный проект во «Вселенной монстров» от Warner Bros. и Legendary Pictures, в которую входят последние фильмы про Кинг-Конга и Годзиллу.

Следующим проектом по вселенной станет сериал «Годзилла и Титаны», который выйдет на Apple TV+. У него пока нет точной даты релиза.