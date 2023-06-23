«Он невероятный»: Роберт Дауни-младший похвалил Киллиана Мёрфи за игру в «Оппенгеймере»

Роберт Дауни-младший стал гостем подкаста Armchair Expert, в котором актёр в том числе обсудил фильм «Оппенгеймер». В картине он перевоплотился в Льюиса Штраусса — американского бизнесмена, сыгравшего важную роль в разработке ядерного оружия.
Актёр поделился своими впечатлениями от съёмок и похвалил Киллиана Мёрфи, исполняющего роль создателя ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера. По словам Дауни-младшего, Мёрфи справился с задачей на отлично, неся на своих плечах гигантский груз.
Он невероятный. Я никогда не видел, чтобы у кого-то был больший груз на плечах, чем у Киллиана Мёрфи, играющего Оппенгеймера. Он идеально подошёл Крису Нолану: у него были все необходимые средства, дар и сила духа, чтобы пережить съёмки этого фильма.
Ранее о большой ответственности на съёмках фильма рассказывал и сам Киллиан Мёрфи. Уверенности в работе ему придал Кристофер Нолан, с которым актёр работает на протяжении последних 15 лет.
Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.
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