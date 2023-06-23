Что нужно знать про обновление 3.8 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

В пятницу, 23 июня, разработчики Genshin Impact провели традиционную трансляцию, на которой представили подробности следующего большого обновления.
Патч Genshin Impact 3.8 выйдет 5 июля 2023 года — на этот раз обойдётся без новых персонажей, но игроков ждут ивентовая игровая область, скины для Кли и Кэйи, а также временные события и квесты.
Видео доступно на YouTube-канале Gesnhin impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новая локация — Пенумбра
Апдейт добавит в Genshin Impact новую ограниченную по времени область Мираж Велуриям вместо архипелага Золотого Яблока. Там будут доступны сюжетная линия и ряд ивентов. За главное событие можно будет бесплатно получить новый скин Кэйи и персонажа Лайлу
Фото: HoYoverse
Баннеры в Genshin Impact 3.8
Временные молитвы вновь будут разделены на две части — первая появится сразу после релиза патча, через три недели её сменит другая. Впервые за полтора года в Genshin Impact можно будет получить Эолу.
- Первая фаза — Эола и Кли.
- Вторая фаза — Кокоми и Странник.
Фото: HoYoverse
Фото: HoYoverse
Новые скины
Кли получит наряд маленькой ведьмы, который отсылает к роду деятельности её матери Алисы. Приобрести его можно будет во внутриигровом магазине за донатную валюту.
Новый стиль также получит Кэйа — по ходу патча 3.8 его можно будет получить бесплатно за прохождение главного ивента.
Фото: HoYoverse
События и квесты
Помимо основного события, в ходе патча будут доступны несколько менее важных ивентов. В ходе одного события нужно будет искать на карте животных и возвращать их домой. Кроме того, будут боевой ивент и квест с мини-играми.
Персонаж Кейя получит сюжетный квест-свидание с несколькими концовками.
Фото: HoYoverse
Помимо этого, HoYoverse представила первые кадры Фонтейна — нового большого региона с подводным геймплеем, игровыми персонажами и следующей сюжетной главой. Ожидается, что он появится в Genshin Impact в середине августа.
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