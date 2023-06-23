Стал известен полный актёрский состав фильма «Мортал Комбат 2»
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Портал Dexerto презентовал полный список актёрского состава фильма «Мортал Комбат 2», съёмки которого уже стартовали. Информацию об актёрах ранее подтверждали издание IGN и масса инсайдеров. Поэтому информация правдива.
Уже не раз сообщалось, что заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа играет звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Аделин Рудольф («Леденящие душу приключения Сабрины») доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель («Ты») — Джейд. Кроме того, звезда «Рейда» Джо Таслим сыграет не только Саб-Зиро, но и загадочного ниндзя Нуба Сайбота.
Съёмки сиквела «Мортал Комбат» уже в самом разгаре
Полный каст фильма «Мортал Комбат 2»
- Льюис Тан — Коул Янг
- Джессика Макнэми — Соня Блейд
- Мехкад Брукс — Джакс
- Чин Хан — Шан Цунг
- Таданобу Асано — Лорд Рейден
- Луди Линь — Лю Кан
- Хироюки Санада — Скорпион
- Джо Таслим — Нуб Сайбот и Саб-Зиро
- Мартин Форд — Шао Кан
- Карл Урбан — Джонни Кейдж
- Десмонд Чайм — король Джеррод
- Ана Ту Нгуен — королева Синдел
- Дэймон Херриман — Куан Чи
- Тати Габриэль — Джейд
- Аделина Рудольф — Китана
Премьера ленты «Мортал Комбат 2» ожидается в 2024 году.
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