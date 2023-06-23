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Карл Урбан в роли Джонни Кейджа и другие — представлен актёрский состав «Мортал Комбат 2»

Стал известен полный актёрский состав фильма «Мортал Комбат 2»
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Портал Dexerto презентовал полный список актёрского состава фильма «Мортал Комбат 2», съёмки которого уже стартовали. Информацию об актёрах ранее подтверждали издание IGN и масса инсайдеров. Поэтому информация правдива.

Уже не раз сообщалось, что заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа играет звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Аделин Рудольф («Леденящие душу приключения Сабрины») доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель («Ты») — Джейд. Кроме того, звезда «Рейда» Джо Таслим сыграет не только Саб-Зиро, но и загадочного ниндзя Нуба Сайбота.

Съёмки сиквела «Мортал Комбат» уже в самом разгаре
Начались съёмки фильма «Мортал Комбат 2»

Полный каст фильма «Мортал Комбат 2»

  • Льюис Тан — Коул Янг
  • Джессика Макнэми — Соня Блейд
  • Мехкад Брукс — Джакс
  • Чин Хан — Шан Цунг
  • Таданобу Асано — Лорд Рейден
  • Луди Линь — Лю Кан
  • Хироюки Санада — Скорпион
  • Джо Таслим — Нуб Сайбот и Саб-Зиро
  • Мартин Форд — Шао Кан
  • Карл Урбан — Джонни Кейдж
  • Десмонд Чайм — король Джеррод
  • Ана Ту Нгуен — королева Синдел
  • Дэймон Херриман — Куан Чи
  • Тати Габриэль — Джейд
  • Аделина Рудольф — Китана

Премьера ленты «Мортал Комбат 2» ожидается в 2024 году.

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