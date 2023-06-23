Стал известен полный актёрский состав фильма «Мортал Комбат 2»

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Портал Dexerto презентовал полный список актёрского состава фильма «Мортал Комбат 2», съёмки которого уже стартовали. Информацию об актёрах ранее подтверждали издание IGN и масса инсайдеров. Поэтому информация правдива.

Уже не раз сообщалось, что заносчивого экшен-актёра и бойца Джонни Кейджа играет звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Аделин Рудольф («Леденящие душу приключения Сабрины») доверили роль принцессы Китаны, а Тати Габриель («Ты») — Джейд. Кроме того, звезда «Рейда» Джо Таслим сыграет не только Саб-Зиро, но и загадочного ниндзя Нуба Сайбота.

Съёмки сиквела «Мортал Комбат» уже в самом разгаре Начались съёмки фильма «Мортал Комбат 2»

Полный каст фильма «Мортал Комбат 2»

Льюис Тан — Коул Янг

Джессика Макнэми — Соня Блейд

Мехкад Брукс — Джакс

Чин Хан — Шан Цунг

Таданобу Асано — Лорд Рейден

Луди Линь — Лю Кан

Хироюки Санада — Скорпион

Джо Таслим — Нуб Сайбот и Саб-Зиро

Мартин Форд — Шао Кан

Карл Урбан — Джонни Кейдж

Десмонд Чайм — король Джеррод

Ана Ту Нгуен — королева Синдел

Дэймон Херриман — Куан Чи

Тати Габриэль — Джейд

Аделина Рудольф — Китана

Премьера ленты «Мортал Комбат 2» ожидается в 2024 году.