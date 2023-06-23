Стартовал турнир по Just Dance в рамках Олимпийских игр

В рамках недели олимпийского киберспорта с 22 июня стартовали соревнования по видеоигре Just Dance. Турнир завершится 25 июня. Наблюдать за ним можно на официальном YouTube-канале Just Dance.

Соревнования по Just Dance в рамках недели олимпийского киберспорта

Видео доступно на YouTube-канале Just Dance. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Международный олимпийский комитет (МОК) в ближайшее время проведёт и показательные турниры по аркадной гонке Rocket League, новому файтингу Street Fighter 6 и симулятору баскетбола NBA 2K23.

О том, что Just Dance и ещё несколько видеоигр войдут в киберспортивную программу Олимпийских игр, стало известно в марте этого года.

Gran Turismo 7 тоже стала частью киберспортивной программы Олимпийских игр: Gran Turismo 7 станет платформой для автоспорта в Неделе олимпийского киберспорта

Кульминацией этой недели олимпийского киберспорта станет первый очный финал Олимпийской серии по киберспорту. Это глобальный турнир по виртуальным и симуляционным видам спорта, учреждённый в сотрудничестве с международными федерациями на волне успеха прошлогодней Олимпийской виртуальной серии. В ней участвовали более 250 тысяч человек из 100 стран. В программе были бейсбол, автогонки, велогонки, гребля и парусный спорт.