Авторы Genshin Impact показали кадры нового региона Фонтейна

Студия HoYoverse в ходе трансляции, посвящённой предстоящему релизу обновления 3.8 для Gernshin Impact, поделилась первыми подробностями о следующем большом регионе в игре — Фонтейне.

Ожидается, что новая игровая область появится в игре вместе с патчем 4.0 в середине августа. Судя по всему, игроки смогут плавать под водой — исследовать мир и сражаться с морскими монстрами.

Видео доступно на YouTube-канале MMOJACKX57. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Ранее сообщалось, что Фонтейн будет оформлен в сеттинге стимпанка, а архитектура будет во многом отсылать к культуре Франции и Англии. Большая часть контента связана с водой, которой на карте будет достаточно.

Первые кадры Фонтейна в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse