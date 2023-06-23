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Промокоды Genshin Impact со стрима обновления 3.8 — авторы игры дарят по 300 примогемов

Промокоды Genshin Impact со стрима обновления 3.8 — авторы игры дарят по 300 примогемов
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Разработчики популярной игры Genshin Impact сегодня, 23 июня, провели презентацию новой версии 3.8. С 5 июля игрокам станут доступны временная игровая область, сюжетные задания и скины для Кэйи и Кли.

А уже сегодня можно активировать традиционные подарки в виде трёх промокодов на донатную валюту (примогемы) и внутриигровые ресурсы:

  • QBQ2NH6DB4Z9 — 100 примогемов и 10 руды усиления;
  • 2SR3PY7CA52V — 100 примогемов и пять книжек опыта;
  • 6A836GNUA52Z — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в Настройках в клиенте Genshin Impact или на сайте разработчиков по этой ссылке (потребуется ввести логин и пароль от игры). Обратите внимание, что все коды действуют только до утра 24 июня.

Напомним, патч 3.8 для Genshin Impact выйдет в начале июля. Все главные нововведения вы сможете увидеть в нашем материале.

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