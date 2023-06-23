Некоторые зрители заметили, что в кинотеатрах показывают несколько версий мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» — они отличаются минимально. Например, в одной из сцен Мигель просит свою виртуальную помощницу вызвать помощь. В одном варианте она вытягивает руку, а во втором — делает селфи.
Первый вариант сцены с виртуальной помощницей
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Sony Pictures Animation.
Второй вариант сцены с виртуальной помощницей
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Sony Pictures Animation.
Один из монтажёров «Паутины вселенных» — Энди Левинсон — подтвердил, что есть несколько минимально отличающихся версий ленты.
Мне было интересно, когда люди начнут замечать…
Ещё зрители заметили, что на разных сеансах в мультфильме немного отличаются диалоги. Но в каких именно кинотеатрах крутят те или иные версии анимационного комикса, неизвестно. Сообщается, что разные версии даже крутят в разных залах одного и того же кинотеатра.
Фанаты пришли к выводу, что через немного разные версии мультфильма авторы постарались раскрыть тему мультивселенных. Все версии «Паутины вселенных» очень востребованы зрителями, картина уже заработала в прокате $ 500 млн.
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