Некоторые зрители заметили, что в кинотеатрах показывают несколько версий мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» — они отличаются минимально. Например, в одной из сцен Мигель просит свою виртуальную помощницу вызвать помощь. В одном варианте она вытягивает руку, а во втором — делает селфи.

Первый вариант сцены с виртуальной помощницей

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Sony Pictures Animation.

Второй вариант сцены с виртуальной помощницей

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Sony Pictures Animation.

Один из монтажёров «Паутины вселенных» — Энди Левинсон — подтвердил, что есть несколько минимально отличающихся версий ленты.

Мне было интересно, когда люди начнут замечать…

Ещё зрители заметили, что на разных сеансах в мультфильме немного отличаются диалоги. Но в каких именно кинотеатрах крутят те или иные версии анимационного комикса, неизвестно. Сообщается, что разные версии даже крутят в разных залах одного и того же кинотеатра.

Фанаты пришли к выводу, что через немного разные версии мультфильма авторы постарались раскрыть тему мультивселенных. Все версии «Паутины вселенных» очень востребованы зрителями, картина уже заработала в прокате $ 500 млн.