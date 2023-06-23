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Квентин Тарантино не любит современную кинокритику

Квентин Тарантино не любит современную кинокритику
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Легендарный режиссёр Квентин Тарантино открыто заявил, что современная кинокритика утратила индивидуальность. Потому что в наше время аудитории неважно, кто именно пишет рецензии. Личность автора, по его мнению, сейчас не имеет значения, люди ориентируются только по названиям порталов и сайтов.

По заверению Тарантино, даже его близкие друзья и приятели сейчас не могут назвать имена каких-нибудь именитых или любопытных кинокритиков. Квентин, вспоминая молодость, подчеркнул, что раньше любители кинематографа ориентировались по именам журналистов и выбирали их по своему вкусу и убеждениям.

Сегодня я никого не знаю. Это моя вина? Их? Остаются названия сайтов: CinemaBlend, Deadline. Мне говорят: «Есть ещё хорошие критики». А я всегда отвечаю: кто? Я говорю это без сарказма. Мне говорят: «Манола Даргис из New York Times, она великолепна». Но когда я спрашиваю, какие три фильма она полюбила и какие три возненавидела за последние несколько лет, никто не может мне ответить.

Любопытно то, что новый фильм Квентина называется «Кинокритик», и в нём главный герой будет очень похож на Трэвиса Бикла из картины «Таксист» Мартина Скорсезе. Дата выхода новой картины Тарантино пока неизвестна.

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