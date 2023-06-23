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Генри Кавилл мог сыграть Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль», но был слишком молод

Генри Кавилл мог сыграть Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль», но был слишком молод
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Режиссёр одного из лучших фильмов о Джеймсе Бонде — «Казино Рояль» — прослушивал на роль знаменитого агента 007 Генри Кавилла. Постановщик Мартин Кэмпбелл заявил, что Генри был более чем «потрясающим». Дэниел Крэйг тоже талантливо вжился в образ, и его режиссёр и продюсеры выбрали потому, что тогда Генри было всего 23 года. А Бонд по сюжету — матёрый и зрелый агент.

Его игра была потрясающей. Если бы Дэниела не существовало, из Генри получился бы отличный Бонд. Он выглядел потрясающе, он был в отличной физической форме… очень красивый, очень точёный. Просто тогда он выглядел немного моложе.

Сам Кавилл заявил, что очень рад, что на роль взяли Дэниела Крэйга.

Дэниел проделал невероятную работу в прошлых фильмах, поэтому я рад, что они сделали этот выбор.

В этом году Кавилл отметил 40-летний юбилей. Есть шанс, что его возьмут в новую серию фильмов о Джеймсе Бонде.

Как ни крути, а роль Джеймса Бонда — это огромная ответственность:
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