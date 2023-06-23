Актрисе Вупи Голдберг вернули деньги за Diablo 4 — она так и не смогла в неё поиграть

Знаменитая актриса и комик Вупи Голдберг — большая фанатка серии Diablo. На релизе четвёртой части она очень сильно расстроилась из-за того, что новая игра не вышла на macOS. Вупи даже публично обратилась к Blizzard с просьбой выпустить игру на платформу Apple.

22 июня Голдберг заявила, что в итоге вернула деньги за Diablo 4. Актриса поблагодарила издателя за быстрый и успешно оформленный возврат средств. Но она всё ещё расстроена, что новую игру её любимой серии RPG так и не выпустили на Mac.

Хочу сообщить всем — мне вернули деньги за Diablo 4. В Blizzard пошли мне навстречу, за что я им очень благодарна. Но мне всё-таки хотелось, чтобы они выпустили игру на Mac, но понимаю, что теперь это не в их силах, потому что франшиза принадлежит Microsoft.

Вупи Голдберг в массе интервью не раз признавалась в любви к циклу Diablo. По словам актрисы, она обожает истреблять толпы различных монстров.