Актрисе Вупи Голдберг вернули деньги за Diablo 4 — она так и не смогла в неё поиграть
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Знаменитая актриса и комик Вупи Голдберг — большая фанатка серии Diablo. На релизе четвёртой части она очень сильно расстроилась из-за того, что новая игра не вышла на macOS. Вупи даже публично обратилась к Blizzard с просьбой выпустить игру на платформу Apple.
22 июня Голдберг заявила, что в итоге вернула деньги за Diablo 4. Актриса поблагодарила издателя за быстрый и успешно оформленный возврат средств. Но она всё ещё расстроена, что новую игру её любимой серии RPG так и не выпустили на Mac.
Хочу сообщить всем — мне вернули деньги за Diablo 4. В Blizzard пошли мне навстречу, за что я им очень благодарна. Но мне всё-таки хотелось, чтобы они выпустили игру на Mac, но понимаю, что теперь это не в их силах, потому что франшиза принадлежит Microsoft.
Вупи Голдберг в массе интервью не раз признавалась в любви к циклу Diablo. По словам актрисы, она обожает истреблять толпы различных монстров.
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