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В Diablo 4 нашли секретные концовки — фанаты пытаются разгадать их смысл

В Diablo 4 нашли секретные концовки — фанаты пытаются разгадать их смысл
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Игроки обнаружили в Diablo 4 несколько секретных концовок после финальных титров. Они намекают на возвращение одного из известных злодеев игрового цикла. При этом они появляются не всегда.

Игроки видят концовки после повторных прохождений. Пока неясно, влияет ли на их появление сложность игры или какие-либо другие факторы. Наличие этих концовок официально подтвердил художник персонажей Blizzard Джамир Бланко. По его словам, чтобы их увидеть, нужно досмотреть титры до конца. Ещё он в шутку отметил, что теперь любопытные геймеры наконец смогут прочитать в титрах его имя.

Похоже, некоторые люди наконец начинают понимать, что в нашей игре есть ролик после титров…

Портал WowHead сообщает, что игроки нащли четыре разных концовки после титров, каждая показывает некое демоническое существо. Эти концовки длятся всего секунду. Фанаты предполагают, что в одной из них показали Мефисто — одного из главных злодеев игры Diablo 2.

Фото: Blizzard

Уже известно, что Blizzard работает над двумя DLC для Diablo 4. Вероятно, в них предстанет и Мефисто, и другие мощные антагонисты.

Но актриса Вупи Голдберг не увидит ни финальные титры, ни секретные концовки:
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