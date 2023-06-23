Стартовали съёмки сериала по фильму «Последний богатырь»

START объявил о начале съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие». Режиссёром проекта выступает Антон Маслов — соавтор нашумевших «Вампиров средней полосы».
Сюжет «Наследия» расскажет о событиях в мире «Последнего богатыря» через 20 лет после основных событий.
Сериал снимает онлайн-кинотеатр START при поддержке телеканала «Россия», студии Yellow, Black and White и АНО «ИРИ».
Фото со съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие»
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Фото: START
Параллельно идёт производство ещё одного полнометражного фильма. «Финист. Первый богатырь» станет приквелом, который расскажет о судьбе богатыря Финиста Ясного Сокола. Авторы сообщали, что лента выйдет в прокат 1 января 2025 года. В ленте сюжет будет виться вокруг молодого богатыря Финиста Ясного Сокола, которого играет Кирилл Зайцев.
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