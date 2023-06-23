Стартовали съёмки сериала по фильму «Последний богатырь»

START объявил о начале съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие». Режиссёром проекта выступает Антон Маслов — соавтор нашумевших «Вампиров средней полосы».

Сюжет «Наследия» расскажет о событиях в мире «Последнего богатыря» через 20 лет после основных событий.

Ивану уже исполнилось 50 лет, и у него есть две дочери: богатырка Марья и начинающая колдунья Софья. Всё казалось спокойным в Белогорье, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, нарушил размеренную жизнь волшебников. Чтобы спасти Белогорье и жизнь своего отца, Софье придётся отправиться в прошлое: в Москву 2017 года, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван. В то же время Марья должна сразиться со злом в самой столице России.

Сериал снимает онлайн-кинотеатр START при поддержке телеканала «Россия», студии Yellow, Black and White и АНО «ИРИ».

Фото со съёмок сериала «Последний богатырь. Наследие»

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Фото: START

Параллельно идёт производство ещё одного полнометражного фильма. «Финист. Первый богатырь» станет приквелом, который расскажет о судьбе богатыря Финиста Ясного Сокола. Авторы сообщали, что лента выйдет в прокат 1 января 2025 года. В ленте сюжет будет виться вокруг молодого богатыря Финиста Ясного Сокола, которого играет Кирилл Зайцев.