В Fortnite добавили квесты вместе с Цири и Йеннифэр из «Ведьмака 3»
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Epic Games добавила в Fortnite скины двух героинь вселенной «Ведьмак» — Цири и Йеннифэр. Внешность персонажей основана на их дизайне из игры «Ведьмак 3: Дикая охота» от студии CD Projekt RED.
Авторы королевской битвы запустили в игре ивент, который позволяет геймерам пройти два острова, в которых рассказывается история героинь. За прохождение игроки получат тематические смайлики и флаг.
В рамках Fortnite Цири орудует мечом под названием Зираэль и использует дельтаплан в виде Василиска. А у Йеннифэр в распоряжении есть мегаскопическая кирка, украшение в виде черепа и эмоция «Чёрные крылья».
Событие в честь появления в игре Цири и Йеннифэр завершится 4 июля.
Цири и Йеннифэр в коллаборации с Fortnite
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
Фото: Epic Games
В Fortnite уже вовсю идёт новый сезон:
Комментарии
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