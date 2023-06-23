В Fortnite добавили квесты вместе с Цири и Йеннифэр из «Ведьмака 3»

Epic Games добавила в Fortnite скины двух героинь вселенной «Ведьмак» — Цири и Йеннифэр. Внешность персонажей основана на их дизайне из игры «Ведьмак 3: Дикая охота» от студии CD Projekt RED.

Авторы королевской битвы запустили в игре ивент, который позволяет геймерам пройти два острова, в которых рассказывается история героинь. За прохождение игроки получат тематические смайлики и флаг.

В рамках Fortnite Цири орудует мечом под названием Зираэль и использует дельтаплан в виде Василиска. А у Йеннифэр в распоряжении есть мегаскопическая кирка, украшение в виде черепа и эмоция «Чёрные крылья».

Событие в честь появления в игре Цири и Йеннифэр завершится 4 июля.

Цири и Йеннифэр в коллаборации с Fortnite

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games

Фото: Epic Games