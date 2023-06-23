«Игра выглядит невероятно»: эксперты провели ранний анализ Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Издание Digital Foundry выпустило новое видео, посвящённле разбору геймплейных роликов дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Эксперты решили сравнить графику и производительность между разными платформами. В целом специалисты остались в полном восторге от картинки в игре.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Так, в режиме производительности на PS5 и Xbox Series игра работает в среднем с частотой в 60 кадров в секунду при динамическом разрешении 1440p. В особенно нагруженных сценах оно падает до 900р. При этом каких-либо визуальных отличий между консолями специалисты не обнаружили.

Разработчики демонстрировали некоторые эпизоды из дополнения вместе с трассировкой лучей Overdrive, которая серьёзно меняла освещение на уровнях. Например, если на ПК с включённым рейтрейсингом в сцене с трубой не было видно практически ничего, то на консолях внутри постоянно светло. Кроме того, технология заметно улучшает отражения и тени в открытых локациях.

Сцена из Phantom Liberty на PS5 и на ПК с рейтрейсингом Фото: CD Projekt RED

В Digital Foundry также измерили среднюю частоту кадров, отметив, что к релизу оптимизация может улучшиться. В режиме производительности на Xbox Series X средний FPS варьировался от 50 до 60. На PS5 в тех же сценах ситуация чуть хуже: от 45 до 60 кадров в секунду. В целом консоль от Sony показала себя чуть хуже своего конкурента, однако на релизе ситуация может выправиться.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Расширение выйдет с субтитрами на русском языке, тогда как оригинал в 2020 году выходил с русской озвучкой.