В «Приключениях Паддингтона 3» сыграют Антонио Бандерас, Оливиа Колман и другие звёзды

Издание Variety представило список актёров, которые ведут переговоры об участии в ленте «Паддингтон в Перу» — продолжении двух частей цикла «Приключений Паддингтона».

Если всё срастётся, то Эмили Мортимер («Матч поинт») сыграет миссис Браун, которую в предыдущих частях играла Салли Хокинс. Оливии Колман («Лобстер») могут доверить роль управляющей дома для престарелых медведей. Ещё в картине, скорее всего, сыграют Антонио Бандерас и звезда «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер.

Съёмки «Паддингтона в Перу» должны начаться уже в грядущем июле. По сюжету новой ленты Паддингтон возвращается в Перу, чтобы навестить свою любимую тётю Люси, которая проживает в доме для престарелых медведей. Паддингтон и семья Браунов окажутся и в тропических лесах Амазонки, и доберутся до горных вершин Перу.