Вышел первый трейлер сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым
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Онлайн-кинотеатр Okko презентовал первый трейлер комедийного сериала «Мамонты». В шоу одну из главных ролей играет легендарный российский актёр, юморист и музыкант Юрий Стоянов. С ним экран делят звезда сериала «Пищеблок» Елизавета Ищенко и Марьяна Спивак («Нелюбовь»).
Первый трейлер сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым
Видео доступно на YouTube-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.
Стоянов играет пенсионера, которого обманули телефонные мошенники — он перевёл им все свои накопления. Шансов вернуть деньги практически нет, но герой не сдаётся и вместе с 15-летней внучкой попытается добраться до жуликов и вернуть ворованные средства.
Шоу выйдет только в онлайн-кинотеатре Okko. Точная дата старта сериала пока неизвестна.
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