Вышел первый трейлер сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым

Онлайн-кинотеатр Okko презентовал первый трейлер комедийного сериала «Мамонты». В шоу одну из главных ролей играет легендарный российский актёр, юморист и музыкант Юрий Стоянов. С ним экран делят звезда сериала «Пищеблок» Елизавета Ищенко и Марьяна Спивак («Нелюбовь»).

Первый трейлер сериала «Мамонты» с Юрием Стояновым

Видео доступно на YouTube-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Стоянов играет пенсионера, которого обманули телефонные мошенники — он перевёл им все свои накопления. Шансов вернуть деньги практически нет, но герой не сдаётся и вместе с 15-летней внучкой попытается добраться до жуликов и вернуть ворованные средства.

Шоу выйдет только в онлайн-кинотеатре Okko. Точная дата старта сериала пока неизвестна.