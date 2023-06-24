Премьера сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» стала самой масштабной в истории AMC+
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Премьера сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» стала самой масштабной и просматриваемой за всю историю канала AMC + с момента его запуска в 2020 году. Ранее рекордсменом был финал 11-го сезона шоу «Ходячие мертвецы», которое начало выходить в октябре прошлого года.
Первую серию на телевидении посмотрели 2 млн раз. Отмечается, что 768 тысяч просмотров приходится на взрослую аудиторию в возрасте от 25 до 54 лет, а 573 тысячи — на людей в возрасте от 18 до 49 лет.
«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — сериал, разворачивающийся во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающий о том, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги. Первый эпизод шоу приняли тепло, что может говорить о неплохом качестве проекта.
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