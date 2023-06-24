Игра Persona 3 Reload получит официальный русский перевод
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Ремейк культового японского ролевого приключения Persona 3 официально получит русскую локализацию. Этой информацией поделился сайт SEGA Asia. Это первая игра цикла Persona, которая официально выйдет с русским текстовым переводом. Локализованной озвучки точно не будет — обещают только английскую и японскую.
Persona 3 Reload выйдет в начале 2024 года для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Series и ПК. Игра также будет доступна в сервисе Game Pass.
Фото: SEGA Asia
Оригинальную Persona 3 компания Atlus выпустила в 2006 году. В Persona 3 игрок берёт на себя роль старшеклассника, который присоединяется к «Специальному отряду внеклассных казней» (SEES), группе студентов, исследующих темпоральную аномалию, известную как Тёмный час. В Тёмный час члены SEES могут войти в Тартар, огромную башню, в которой обитают чудовищные существа, известные как Тени. Члены SEES сражаются с Тенями с помощью физического проявления своей психики, известной как Персона, которую они вызывают, стреляя в голову из похожего на ружьё объекта, называемого «Вызыватель». В дополнение к этим элементам Persona 3 включает в себя элементы симулятора жизни школьника.
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