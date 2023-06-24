«Телеграм» в России работает со сбоями

В работе мессенджера «Телеграм» наблюдаются сбои в ряде городов России — сообщения отправляются не сразу, а каналы грузятся очень медленно, медиафайлы отправляются очень медленно. Об этом уже сообщил ТАСС и ряд других изданий.

Сбои в работе мессенджера «Телеграм» наблюдаются в различных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронежскую и Волгоградскую области. Следует из данных сервиса для отслеживания сбоев в DownRadar.

Отмечается, что в последний час сбои стали происходить в разы чаще. Администрация мессенджера пока никак не прокомментировала ситуацию.

Фото: Downdetector

Создатели WhatsApp в этом месяце обратили внимание на «Телеграм» и решили добавить важнейшую функцию мессенджера Павла Дурова — каналы. Они будут доступны во вкладке Обновления и в первую очередь предназначены для официальных ведомств, футбольных клубов, всемирных организаций и других крупных компаний.