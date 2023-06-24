«Телеграм» в России работает со сбоями
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В работе мессенджера «Телеграм» наблюдаются сбои в ряде городов России — сообщения отправляются не сразу, а каналы грузятся очень медленно, медиафайлы отправляются очень медленно. Об этом уже сообщил ТАСС и ряд других изданий.
Сбои в работе мессенджера «Телеграм» наблюдаются в различных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронежскую и Волгоградскую области. Следует из данных сервиса для отслеживания сбоев в DownRadar.
Отмечается, что в последний час сбои стали происходить в разы чаще. Администрация мессенджера пока никак не прокомментировала ситуацию.
Фото: Downdetector
Создатели WhatsApp в этом месяце обратили внимание на «Телеграм» и решили добавить важнейшую функцию мессенджера Павла Дурова — каналы. Они будут доступны во вкладке Обновления и в первую очередь предназначены для официальных ведомств, футбольных клубов, всемирных организаций и других крупных компаний.
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