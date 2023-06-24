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Четвёртый сезон мультсериала «Харли Квинн» стартует с 27 июля

Четвёртый сезон мультсериала «Харли Квинн» стартует с 27 июля
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Премьера четвёртого сезона мультсериала «Харли Квинн» состоится в онлайн-кинотеатре Max уже 27 июля. Скорее всего, новые серии будут выходит раз в неделю. Всего их будет десять.

Названия всех десяти эпизодов шоу

  • Gotham's Hottest Hotties.
  • B.I.T.C.H.
  • Icons Only.
  • Business Conference Without Chlamydia.
  • Getting Ice Dick, Don't Wait Up.
  • Metamorphosis.
  • Most Culturally Impactful Film Franchise.
  • Il Buffone.
  • Potato Based Cloning Incident.
  • Killer's Block.

Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ и другие персонажи.

Напомним, первый сезон вышел в 2019 году, премьера второго состоялась в 2020-м, а третий вышел летом прошлого года.

В сиквеле «Джокера» знаменитую героиню DC играет Леди Гага.
Фото
Фото: Леди Гага в образе Харли Квинн на съёмках «Джокера 2»
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