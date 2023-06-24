Завершились съёмки новых «Охотников за привидениями»

Съёмки новой части культовой серии фильмов «Охотников за привидениями» официально завершены. Теперь авторы займутся постпродакшеном. Съёмки ленты началось в марте этого года, выходит, что они длились около трёх месяцев.

Новая часть «Охотников за привидениями» продолжит историю полюбившихся персонажей: к своим ролям вернутся Кэрри Кун (Келли), Пол Радд (Гэри), Финн Вулфхард (Тревор) и Маккенна Грейс (Фиби). Герои вновь сразятся с самыми опасными привидениями.

Ещё известно, что в картине снялись актёры из оригинальной дилогии — Уильям Этертон и Эрни Хадсон. Этертон играл в первой части представителя агентства по охране окружающей среды США Уолтера Пэка, который мешал охотникам выполнять свою работу. А Эрни Хадсон сыграл в дилогии «Охотники за привидениями» охотника Уинстона. На съёмках продолжения заметили и Пола Радда, который в первых «Наследниках» сыграл персонажа по имени Гэри Груберсон.

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«Охотников за привидениями 5» обещают выпустить в прокат 20 декабря этого года.