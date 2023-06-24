Скоро Diablo 4 станет работать на ПК ещё лучше

В скором будущем Diablo 4 будет работать на ПК ещё лучше, чем сейчас. Несмотря на то, что игра и так великолепно оптимизирована, благодаря технологии DirectStorage она станет ещё отполированее в техническом плане.

Игроки нашли упоминание DirectStorage ещё во время бета-тестирования, а Blizzard совсем недавно подтвердила, что технология пока что не работает в игре, но её поддержка точно появится будущем.

DirectStorage сейчас в игре не включен, но мы планируем включить его в будущем.

Скорее всего, поддержку DirectStorage добавят в одном из грядущих обновлений игры.

DirectStorage позволяет видеокарте напрямую загружать все ассеты прямо с накопителя, обходя процессор. Это значительно снижает нагрузку на чип. Для идеальной работы этой технологии Microsoft рекомендует использовать NVMe-накопители.