80-летний Харрисон Форд не планирует завершать актёрскую карьеру
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Легендарный актёр Харрисон Форд заявил, что не планирует уходить на пенсию. Он планирует продолжать сниматься в различных проектах. Форд признался, что плохо себя чувствует, когда у него нет работы. Он любит трудиться и ощущать себя полезным.
Я плохо себя чувствую, когда у меня нет работы. Я люблю работать. Я люблю чувствовать себя полезным.
Харрисон Форд несколько дней назад признался, что ему было очень приятно снова сыграть знаменитого археолога и охотника за сокровищами. Ещё актёр заявил, что давно мечтал снять фильм об Индиане Джонсе, где события развивались бы ближе к концу его жизненного пути.
По словам Форда, Джеймс Мэнголд создал отличный сценарий. Харрисон подчеркнул, что больше он точно не вернётся к образу Индианы Джонса.
Харрисон Форд уже попрощался с Индианой Джонсом
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