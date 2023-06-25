Арнольд Шварценеггер вдохновил Криса Хемсворта и авторов боевика «Операция по спасению 2»

Боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» уже стал большим хитом Netflix, фильм даже показывают в российских кинотеатрах. Исполнитель главной роли Крис Хемсворт заявил, что легендарный актёр и культурист Арнольд Шварценеггер повлиял и на него, и на экшен-сцены новой ленты.

Крис рассказал, что однажды встретился с Арнольдом на тренировке в спортзале. Звезда киновселенной Marvel был очень взволнован, а Шварценеггер просто поздоровался с ним. Они в итоге дружелюбно пообщались. Хемсворт был в восторге от этой встречи.

Это был очень яркий момент в моей жизни. Я увидел его в спортзале и подумал: «Боже мой! Это Арнольд!» А он такой: «Крис! О, привет, как дела?» И мы поболтали. Он замечательный.

В итоге Крис с режиссёром «Операции по спасению» решили почтить вклад Арнольда в жанр боевика в сцене, где главный герой на крыше мчащегося поезда расстреливает из минигана боевой вражеский вертолёт, — это отсылка к фильму «Коммандос» с Шварценеггером в главной роли.

Там есть сцена, где я стою на крыше поезда с большим миниганом в руках, и я сказал: «Мы должны сделать кадр из фильма «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером!»

По словам Криса и режиссёра Сэма Харгрейва, в экшене «Операции по спасению 2» есть масса отсылок к кинотворчеству Арнольда Шварценеггера.