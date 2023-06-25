Актёр Мадс Миккельсен мечтает сыграть зомби-нациста

Знаменитый актёр Мадс Миккельсен, который уже отметился в киновселенных Marvel и «Звёздные войны», а также сыграл главную роль в культовом сериале «Ганнибал», заявил, что мечтает когда-нибудь воплотить на экране датского зомби-нациста.

Не то чтобы это была франшиза, но раз уж речь о жанровом кино… Я всегда хотел сыграть зомби. Датский зомби-нацист. Как я раньше не догадался?

В новом «Индиане Джонсе» Мадс играет бывшего нациста Юргена Воллера, который поставил перед собой конкретную задачу и будет добиваться её воплощения любой ценой. В одном из трейлеров ленты Воллер говорил про исправление ошибок Гитлера. Возможно, этим герой и будет заниматься.

Мадс Миккельсен рассказал о своей роли в новом «Индиане Джонсе» Мадс Миккельсен — о своём герое из «Индианы Джонса 5»: он не разделяет взгляды Гитлера

«Индиана Джонс и колесо судьбы» выйдет в прокат 28 июня, однако официально до России она не доберётся