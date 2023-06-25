На съёмках «Миссии невыполнима 7» актриса попросила Тома Круза ударить её с ноги в живот

Звезда киновселенной Marvel Пом Клементьефф в грядущем шпионском боевике «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» сыграла злодейку Пэрис. Актриса призналась, что на съёмках одной из экшен-сцен она попросила Тома Круза нанести ей реальный удар ногой в живот.
Я продолжала говорить ему, чтобы он просто ударил меня здесь (показывает на свой живот). Напрягла пресс и сказала: «Ты можешь просто сделать это».
Круз не хотел наносить реальный удар, однако артистка настояла на своём, заявляя, что это поможет ей. Правда, Том всё равно не смог влепить ей с ноги по-настоящему.
Антагонистка Пэрис как персонаж отличается тем, что она непредсказуема и абсолютно безжалостна к врагам.
Премьера седьмой части «Миссия невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты» — ожидается, что она станет заключительной для Тома Круза в роли Итана Ханта.
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